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Restoranlarda sosyal mesafe uygulamalarını gösteren fotoğraflar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Dünyanın bazı yerlerindeki restoranlar ve barlar, misafirlerinin ve çalışanlarının güvenliğini göz önünde bulunduran yaratıcı fikirlerle yeniden açılıyor.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı olan mekanların aylar sonra yeniden açılması, dünyanın gündeminde. Restoran ve barlar, yasaları ihlal etmeden, müşteri ve çalışanları tehlikeye atmadan sosyal mesafeyi korumanın farklı yollarını arıyor.

Çin’in Zhengzhou şehrinde bulunan bir üniversite kantininde çalışanlar kantinin dışına plastik ve çelik yemek masaları yerleştirerek kantinin yeniden açılması için hazırlık yaparken, aynı zamanda üniversitenin yurtlarında kalan öğrencilere yemek servisi yapması planlanıyor.

Dünya yeni 'normaline' hazırlanırken, restoranlar da birbirinden yaratıcı fikirlerle hem kendilerinin hem de müşterilerinin sağlıklarını göz önünde bulunduran fikirlerle bir bir açılmaya başladı. İşte dünyanın dört bir yanından çarpıcı restoran fikirleri...

Yeni 'normal' artık böyle olacak

Amsterdam’da bir restoranda, “karantina camekanları” deneniyor.
Hollanda’da Arnhem’de bir McDonalds şubesi, müşterilerin sosyal mesafesini belirlemek için zemine işaretler koydu. Bu işaretler, insanların birbirinden 1.5 m uzaklıkta beklemesini kolaylaştırıyor.
İsveçli bir çift, İsveç’te Ransater’de Covid-19 açısından güvenli bir restoran açtı. Sadece bir masa ve bir sandalyeden oluşan restoranda garson yok. Yemek servisi ise, makara sistemi üzerinde kayan bir sepetle yapılıyor.
Washington’daki bir restoran, teatral bir şekilde giydirilmiş mankenleri masalara oturtarak sosyal mesafeyi korumaya çalışıyor. The Inn at Little Washington adlı bu mekan, Amerika’da tekrar açılan ilk restoran ve aynı zamanda üç Michelin yıldızına sahip.
Tokyo’da bulunan, amigo kız konseptli Cheers One adlı restoranda garsonlar koruyucu maske, siperlik ve eldiven takarak servis yapıyor ve temasına uygun şekilde amigo kız dansı yapıyor.
Bangkok’taki bu restoranda müşterilerin yan sandalyesine oyuncak panda konarak sosyal mesafe korunmaya çalışılıyor.
İtalya'daki restoranlarda masaların ve müşterilerin arasını pleksiglas bölmelerle ayrılan mekanizmalar hazırlanıyor.
Tayland hükümetinin koronavirüs kısıtlamalarını gevşetmesinin ardından Bangkok sokaklarındaki bu restoran yerleştirdiği plastik bölmelerle sosyal mesafeyi korumaya çalışıyor.
Houston’da bulunan Picos adlı restoran, sosyal mesafeyi koruyabilmek için barı plastik bölmelerle ayırdı.
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