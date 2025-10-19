Mynet Trend

Restoranlarda yeni dönem! Adisyonda yazanı gören müşteri şaşkına döndü

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir restorana giden müşteri, hesap ödeyeceği sırada adisyonda yazan ücreti görünce şaşkına döndü. 10 bin liralık hesabın üzerine 45 lira da "şarj ücreti" alındı.

Restoranlarda yeni dönem! Adisyonda yazanı gören müşteri şaşkına döndü

İstanbul Kadıköy’deki ünlü bir restoranda yemek yiyen müşteri, yaklaşık 10 bin liralık hesabın yanında 45 lira da telefon şarj ücreti ödedi.

Restoranlarda yeni dönem! Adisyonda yazanı gören müşteri şaşkına döndü 1

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu'nun haberine göre, restoran ve kafelerde son dönemde “kuver” ve “servis” ücretlerinden sonra adisyona şarj aleti ücreti de eklendi. Müşteri, yemek sırasında telefonunun şarj edilmesini istedi. Ancak hesap geldiğinde adisyonda “şarj ücreti” ifadesini gördü. Şakına uğrayan müşteri sosyal medyada durumu paylaştı.

Restoranlarda yeni dönem! Adisyonda yazanı gören müşteri şaşkına döndü 2

