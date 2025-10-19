Restoranlarda yeni dönem! Adisyonda yazanı gören müşteri şaşkına döndü

İstanbul Kadıköy’deki ünlü bir restoranda yemek yiyen müşteri, yaklaşık 10 bin liralık hesabın yanında 45 lira da telefon şarj ücreti ödedi.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu'nun haberine göre, restoran ve kafelerde son dönemde “kuver” ve “servis” ücretlerinden sonra adisyona şarj aleti ücreti de eklendi. Müşteri, yemek sırasında telefonunun şarj edilmesini istedi. Ancak hesap geldiğinde adisyonda “şarj ücreti” ifadesini gördü. Şakına uğrayan müşteri sosyal medyada durumu paylaştı.