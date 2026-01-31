Mynet Trend

Restorasyonda fark edildi: İtalya bunu konuşuyor! Freskin üzerinde 'Meloni çehresi'

İtalya'nın başkenti Roma'da tarihi bir bazilikada yapılan restorasyon çalışmaları sırasında bir freskin üstündeki yüzün İtalya Başbakanı Giorgio Meloni'ye şaşırtıcı derecede benzediği fark edildi. 1600 yıl öncesine ait olduğu düşünülen freskteki simanın Meloni'ye benzerliği ülke çapında büyük ses getirdi. Meloni de freske dair kayıtsız kalmadı ve açıklamada bulundu.

La Repubblica gazetesinin haberinde, başkentin merkezinde bulunan, geçmişi 4. yüzyıla dayanan bazilikada restorasyondan geçen fresklerden birindeki yüzün, "her gün haberlerde de görülen ve ülkenin en güçlü kadınlarından biri olan" Başbakan Meloni'ye benzediği ileri sürüldü.

'MÜDAHALE' Mİ EDİLDİ?

Sosyal medya mecralarında da paylaşılan fotoğraflarda freskte yer alan meleklerden birinin Meloni'ye olan benzerliği, kamuoyunda büyük ilgi uyandırırken, tartışmalara da yol açtı.

ANSA haber ajansına konuşan bazilikadan sorumlu Piskopos Daniele Micheletti, "Bu sabah gazetede haberi okudum ve restorasyonu görmeye gittim. Gerçekten de belli bir benzerlik var ama bunu neden böyle yaptığını restorasyonu yapan kişiye sormanız gerekir. Nedenini ben bilmiyorum. Ben tam olarak olduğu gibi restore edilmesini istedim. Orada bir melek vardı ama yüz hatlarının öyle olup olmadığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Roma Piskoposluğundan ANSA'ya yapılan açıklamada da Meloni'ye benzeyen melekli freskin "şaşkınlıkla" karşılandığı belirtilerek, "Sanatçının müdahale ettiği açık. Bu konudan ve restoratörün niyetinden tamamen habersizdik ve bilgilendirilmedik. Şimdi ne olduğunu araştırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MELONI'DEN YORUM GELDİ

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD), 5 Yıldız Hareketi ile Yeşil ve Sol İttifak (AVS) partilerinden, Meloni'ye benzeyen melekli freske tepki gösterildi. Üç parti de İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli'ye söz konusu restorasyona yönelik inceleme başlatmasını ve konuya açıklık getirmesini istedi.

"KESİNLİKLE BİR MELEĞE BENZEMİYORUM"

Başbakan Meloni ise kilisedeki freskteki melek figürünün kendisine benzemesine ilişkin sosyal medya hesabından, freskin fotoğrafını, "Hayır, kesinlikle bir meleğe benzemiyorum." ifadesini ironi yaparak paylaştı.

Tartışmaların odağındaki isim restorasyon sorumlusu Bruno Valentinetti ise melekteki yüzün Meloni'ye benzediği iddialarını reddederek, "Kim diyor ki bu yüz, Başbakan Meloni'nin? Kilise rahibi söylemedi, ona benzediğini söyledi. Bu yüz için, 25 yıl önce orada olanı, aynı şekilde restore ettim. 25 yıl önceki aynı tasarımları ve renkleri kullanmak zorundaydım. Değiştirilmemeliydi. Tartışmaya gelince, ben de bunların hepsinin uydurma olduğunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.
