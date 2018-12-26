Reuters 2018 yılının fotoğraflarını seçti

Valizde uyuyan çocuk, Suriye.
Hawaii'de Kilauea Volkanı.
St. Petersburg'daki Mikhailovsky Tiyatrosu'nda, sahne arasında Rusya-Hırvatistan Dünya Kupası maçını izleyen balerin.
Meksika sınırı Tornillo'da mülteci çocuklar.
Güney Kore lideri Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 27 Nisan'da askerden temizlenmiş bölgede el sıkışması.
İsrail ordusunun Nablus yakınındaki bir okulu kapatma emri vermesi üzerine bir Filistinli ile İsrailli askerin kavgası.
Niagara Şelalesi, Kanada.
ABD Başkanı Donald Trump ordunun gösterisinde.
McLaren takımından Fernando Alonso ile Sauber takımındanCharles Leclerc'ın Belçika'daki F1 yarışındaki çarpışması.
ABD'deki Nazi sempatizanları.
Tacizle suçlanan film yapımcısı Harvey Weinstein mahkemeye götürülürken.
Meksika sınırı.
Kabil'de yaralı bir kızın başında ağlayan adam.
Grönland'da buz kütlelerinin Tasiilaq şehrine doğru hareketi.
Suriye'de Sivil Savunma elemanının kurtarma anı.
Venezuela'da yangın çıkan hapishane önünde bekleyen mahkum yakınları.
Brezilya'dan gelin pozu.
Yemen'de hayatını kaybeden dört aylık bebek.
ABD'de seçimlerde Demokrat Parti adayı İlhan Omar.
Washington'da Hayatımız Yürüyüşü'ne katılan bir öğrenci.
İspanyol sivil toplum kuruluşunun Akdeniz'den kurtardığı 17 yaşındaki Sudanlı banyo yaparken.
Kabil'deki Afgan gazeteciler.
Papa Francis Letonya'da.
Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks, Washington’daki House Intelligence Komitesi kapalı kapı toplantısına katıldıktan sonra ABD başkentinden ayrılırken.
Gazze sınırında Filistinli göstericiler.
3 Ekim'deki deprem ve tsunami sonrası Endonezya.
Güney Dakota'da Mahto In The Woods etkinliği.
Kuzey Kore'de dondurma yiyen asker.
Tayvan'da deprem sonrası.
Angela Merkel, Berlin'de yüksek mahkemede beklerken.
Akdeniz'de botla Güney İspanya'ya geçerken kurtarılan bir mülteci.
İsrail’in Ortodoks Yahudi erkekleri, İsrail ordusunda hizmet etmeyi reddeden bir topluluğun tutuklanmasına karşı düzenlenen bir protesto sırasında.
Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı yenen Fransa'nın sevinci.
Meksika sınırında ABD'ye ulaşmaya çalışan bir baba.
Honduras'ta öldürülen 18 yaşındaki çete üyesi ve bir tavuk.
Nairobi'de büyük yangın.
Yetişkin filmleri oyuncusu Stephanie Clifford, Manhattan'da mahkemede güvenlik kontrolünden geçerken.
Gazze'de Filistinli gösterici.
Serena Williams, Naomi Osaka ile oynadığı maçta hakeme itiraz ederken.
ABD'deki Anma Günü'nde kamp yapan kovboylar.
Fransa Bisiklet Turu 9. etap yarışı.
Times Meydanı'nda yoğun yağış sonrası.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Salzburg'da AB liderleriyle.
Bangladeş'te balıkçı teknesindeki mülteciler.
Honduras'ta eski başbakan Manuel Zelaya, Juan Orlando Hernandez'in yeniden başbakan seçilmesini protesto ederken.
Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğünü.
Moğolistan'da 6 yaşında bir çoban.
Atina yakınlarındaki Neos Voutza'daki yangın sonrası.
Kadından erkeğe dönüşen 29 yaşındaki Harrison Massie.
Venezuela'da 2.4 kiloluk tavuğun 14,600,000 bolivars değerinde olduğunu gösteren kare.
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