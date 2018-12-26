Reuters 2018 yılının fotoğraflarını seçti

Valizde uyuyan çocuk, Suriye.

Hawaii'de Kilauea Volkanı.

St. Petersburg'daki Mikhailovsky Tiyatrosu'nda, sahne arasında Rusya-Hırvatistan Dünya Kupası maçını izleyen balerin.

Meksika sınırı Tornillo'da mülteci çocuklar.

Güney Kore lideri Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 27 Nisan'da askerden temizlenmiş bölgede el sıkışması.

İsrail ordusunun Nablus yakınındaki bir okulu kapatma emri vermesi üzerine bir Filistinli ile İsrailli askerin kavgası.

Niagara Şelalesi, Kanada.

ABD Başkanı Donald Trump ordunun gösterisinde.

McLaren takımından Fernando Alonso ile Sauber takımındanCharles Leclerc'ın Belçika'daki F1 yarışındaki çarpışması.

ABD'deki Nazi sempatizanları.

Tacizle suçlanan film yapımcısı Harvey Weinstein mahkemeye götürülürken.

Meksika sınırı.

Kabil'de yaralı bir kızın başında ağlayan adam.

Grönland'da buz kütlelerinin Tasiilaq şehrine doğru hareketi.

Suriye'de Sivil Savunma elemanının kurtarma anı.

Venezuela'da yangın çıkan hapishane önünde bekleyen mahkum yakınları.

Brezilya'dan gelin pozu.