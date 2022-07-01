Tören ve kutlamalarda ikram edebileceğiniz şerbetli tatlılar arıyorsanız, İzmir usulü meşhur şam tatlısı tarifine göz gezdirebilirsiniz. Peki reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti malzemeleri neler? İşte tarifi...

REYHAN ŞERBETİ MALZEMELERİ

1 lt sıcak su

3/4 su bardağı toz şeker

1 adet çubuk tarçın

1-2 adet karanfil

1 demet reyhan (Sapı ve yaprağı birlikte)

1/2 adet limon

REYHAN ŞERBETİ TARİFİ

Reyhanları yaprak ve saplarıyla beraber limon ve şekerle ovun, reyhanlar iyice rengini versin. Sonrasında reyhan karışımının üzerine tarçın ve karanfilleri de koyarak, bütün malzemenin üzerine sıcak su ilave edin. Hazırlanan karışımı oda sıcaklığında bekletin. Soğuduğunda buzdolabına kaldırın. Şerbet dinlendiğinde delikli süzgeç ile süzün. Afiyet olsun...



