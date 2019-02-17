Reynmen bir şarkı için 130 bin TL istedi

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş’ın 25 Ocak’ta çıkan “Derdim Olsan” adlı rap arabeks tarzındaki şarkısı Youtube’da 112 milyon kez görüntülenerek rekora imza attı.
Yurtdışından konser teklifi alan Reynmen’in tek bir şarkı söylemek için 22 bin Euro (130 bin TL) istediği iddia edildi.
EKİBİNİ DE YANINDA İSTİYOR
Şimdiden 3 kulüple anlaşma imzalayan Reynmen 2 kişilik ekibini de yanında istiyor.
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