Mynet Trend

Reynmen bir şarkı için 130 bin TL istedi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 17.02.2019 13:43 | Son Güncelleme

Son dönemlerde Derdim Olsun şarkısıyla büyük dikkat çeken ve gündem olan Reynmen, yurt dışından gelen konser teklifi için 130 bin TL istedi.

Reynmen bir şarkı için 130 bin TL istedi

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş’ın 25 Ocak’ta çıkan “Derdim Olsan” adlı rap arabeks tarzındaki şarkısı Youtube’da 112 milyon kez görüntülenerek rekora imza attı.

Yurtdışından konser teklifi alan Reynmen’in tek bir şarkı söylemek için 22 bin Euro (130 bin TL) istediği iddia edildi.

EKİBİNİ DE YANINDA İSTİYOR

Şimdiden 3 kulüple anlaşma imzalayan Reynmen 2 kişilik ekibini de yanında istiyor.

Uçak seyahatlerinde business-class biletini de şart koşuyor. (Uçankuş)

PARTNERİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararlarıİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararları
'Acun çıldırdı... Son 10 yılın en kötüleri"'Acun çıldırdı... Son 10 yılın en kötüleri"
Yok artık! Cinsel fantezilerini itiraf ettilerYok artık! Cinsel fantezilerini itiraf ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
reynmen reynmen derdim olsun

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye semalarında görüldü! Kentte herkes aynı soruyu sordu

Türkiye semalarında görüldü! Kentte herkes aynı soruyu sordu

Korkunç olay! 'Bacağından bir parçanın koptuğunu anlayamadık'

Korkunç olay! 'Bacağından bir parçanın koptuğunu anlayamadık'

Organize İşler'den sonra bir bomba daha!

Organize İşler'den sonra bir bomba daha!

'Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi?' deyip öyle bir şey yaptı ki

'Babo bu adam 5 yıl önce neredeydi?' deyip öyle bir şey yaptı ki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Selin Ciğerci'nin kadın olmadan önce yaptığı meslek şaşırttı

Selin Ciğerci'nin kadın olmadan önce yaptığı meslek şaşırttı

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Akalın'dan Survivor eleştirisi: Son 10 yılın en kötüleri

'Acun çıldırdı... Son 10 yılın en kötüleri"

10 ünlü kadın ve itiraf ettikleri fantezileri

Yok artık! Cinsel fantezilerini itiraf ettiler

Aşkım Kapışmak'tan sosyal medyada tepki çeken sözler

Çıldırtan sözler: Davetkâr kadınlar...

Erdal Özyağcılar yıllar sonra açıkladı: O rol...

Arabesk filmiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Adriana Lima'dan imalı 14 Şubat paylaşımı

Adriana Lima'dan imalı 14 Şubat paylaşımı

Beyazıt Öztürk, YouTube kanalı açtı! Kırdı geçirdi

İlk programda olay oldu! Gülme krizine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.