Reynmen: Cem Yılmaz ile görüşmüyorum

Uluslararası Tüketici Zirvesi gala gecesi ve ödül töreni önceki akşam Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu’nun üstlendiği ödül törenine iş, sanat ve medya dünyasından pek çok isim katıldı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitleye ulaşan Reynmen, 'Yılın Youtuber’ı ödülünü aldı.

Gazetecilere poz vermek istemeyen Reynmen, “Ekranlarda olmayı, bu mecraları çok sevmiyorum. Benim kendi bir dünyam var, orada mutluyum” dedi.

Cem Yılmaz ile anne tarafından akraba olduğunu yineleyen Reynmen, “Cem Yılmaz’la görüşüyor musun” sorusuna “Hayır görüşmüyorum” yanıtını verdi.

