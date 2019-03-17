Reynmen: Cem Yılmaz ile görüşmüyorum

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitleye ulaşan Reynmen, 'Yılın Youtuber’ı ödülünü aldı.
Gazetecilere poz vermek istemeyen Reynmen, “Ekranlarda olmayı, bu mecraları çok sevmiyorum. Benim kendi bir dünyam var, orada mutluyum” dedi.
Cem Yılmaz ile anne tarafından akraba olduğunu yineleyen Reynmen, “Cem Yılmaz’la görüşüyor musun” sorusuna “Hayır görüşmüyorum” yanıtını verdi.
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