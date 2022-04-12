MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Reynmen'den Bircan Bali’ye ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ davasında karar

Reynmen'den Bircan Bali’ye ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ davasında karar

12.04.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş’ın sunucu Bircan Bali’yi ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar yargılandığı davada mahkeme, sanık 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş’ın beraatına hükmetti.

Reynmen'den Bircan Bali’ye ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ davasında karar

İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunduğu bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulmasının üzerine Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Aktaş'ın ‘'Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum.

İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabi insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda” paylaşımı üzerine Bircan Bali savcılığa şikayette bulunmuş, Yusuf Aktaş hakkında Bircan Bali'ye yönelik ‘tehdit' ve ‘hakaret' suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Yusuf Aktaş ve müşteki Bircan Bali'nin avukatları hazır bulundu.

AW593600_01

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada esasa ilişkin beyanda bulunan müşteki Bircan Bali’nin avukatı, ‘’Aynı paylaşım nedeniyle müştekisinin Ece Erken olduğu dosyada mahkumiyet kararı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Sanığın şikayetine ilişkin de takipsizlik kararı verilmiştir ve bu karar da kesinleşmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz’’ dedi.
AW593600_02

"BEYANLARINA KARŞILIK SÖYLENMİŞTİR"

Sanık Yusuf Aktaş’ın avukatı ise ‘’Ne tehdit ne de hakaret suçları oluşmamıştır. Müvekkil, hukuki haklarını kullanacağını söylemiştir. Bu sebeple ‘tehdit’ suçu meydana gelmemiştir. Diğer söylediği sözler ise müştekilerin beyanlarına karşılık söylenmiş sözlerdir. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ederim’’ ifadelerini kullandı.

BERAAT KARARI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yusuf Aktaş’ın eylemini müştekinin televizyon programında kendisi hakkındaki olumsuz eleştirilere karşı tepki olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Mahkeme ayrıca, söz konusu paylaşımın tamamında sanığın hukuki anlamda elinden ne geliyorsa yapacağını belirttiği ve bunu ‘tehdit’ amacıyla söylediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatına karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni imajı şaşkına çevirdi! "Emrah mı o?"Yeni imajı şaşkına çevirdi! "Emrah mı o?"
Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi! "Arabistan mı burası?"Melisa Aslı Pamuk'a iç çamaşırı tepkisi! "Arabistan mı burası?"
Elif Ada 10 yaşında! "Babasının kopyası"Elif Ada 10 yaşında! "Babasının kopyası"
Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Reynmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

Asgari ücret zammı için Memur-Sen’den flaş talep

Asgari ücret zammı için Memur-Sen’den flaş talep

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

Pelin Öztekin bornozuyla balkona çıktı! Gören bir daha baktı

Pelin Öztekin bornozuyla balkona çıktı! Gören bir daha baktı

İlginizi Çekebilir

Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''

Ukrayna’nın First Lady’si konuştu! ''Eşimi en son...''

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.