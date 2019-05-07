Mynet Trend

Reynmen, Derdim Olsun şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 07.05.2019 23:22 | Son Güncelleme

Derdim Olsun şarkısı ile Youtube'da izlenme rekorları kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, şarkısından ne kadar kazandığını takipçilerine açıkladı.

Reynmen, Derdim Olsun şarkısından ne kadar kazandığını açıkladı!

Sosyal medya fenomeni Reynmen, YouTube’da yayınladığı video klibi ‘Derdim Olsun’ ile YouTube Türkiye rekorunu kırmıştı. Şu ana kadar 200 milyona yakın kez izlenen videodan Reynmen'in ne kadar kazandığı ise takipçilerinin merak konusu oldu.

'LÖSEV'E BAĞIŞLAYACAKTIM'
Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Reynmen, gelen bir soru üzerine yapım şirketinin parasını ödemediğini duyurdu. Reynmen “Derdim Olsun’dan bir kuruş bile kazanamadım. Bağlı olduğum şirket bir kuruş bile bana parayı vermemeyi tercih etti. Eğer parayı alsaydım Lösev’e bağışlayacaktım. Eğer yeni bir şarkı yaparsam şarkının bütün dijital gelirlerini Lösev’e bağışlayacağım, söz” dedi.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Ferhunde Hanımlar'ın Nevzat ve Selçuk'u yıllar sonra buluştu!Ferhunde Hanımlar'ın Nevzat ve Selçuk'u yıllar sonra buluştu!
"Bu nasıl poz" dedirtti!"Bu nasıl poz" dedirtti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
reynmen derdim olsun Reynmen YouTube

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu sitemi! "Bana etmediğiniz küfür kalmadı"

İmamoğlu sitemi! "Bana etmediğiniz küfür kalmadı"

Belediye başkanı neye uğradığını şaşırdı

Belediye başkanı neye uğradığını şaşırdı

Dünyanın en küçük ordusu asker bulamıyor

Dünyanın en küçük ordusu asker bulamıyor

Evrenin en ayrıntılı görüntüsü yayımlandı

Evrenin en ayrıntılı görüntüsü yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile tatil keyfi!

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile tatil keyfi!

Dünyaca ünlü yıldızdan Talat Bulut dansı!

Dünyaca ünlü yıldızdan Talat Bulut dansı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ferhunde Hanımlar'ın Nevzat ve Selçuk'u yıllar sonra buluştu!

Ferhunde Hanımlar'ın Nevzat ve Selçuk'u yıllar sonra buluştu!

Ashley Graham süper minisiyle öyle bir poz verdi ki!

"Bu nasıl poz" dedirtti!

İşte şov! Lady Gaga Met Gala'ya damgasını vurdu!

Yok böyle şov! Soyunmaya başladı ve...

Cem Yılmaz’dan YSK’nın İstanbul kararına tepki!

Cem Yılmaz’dan YSK’nın İstanbul kararına tepki!

Pınar Altuğ'u yine kızdırdılar! 'Kocanla kızının yanında...'

Kızdıran yorum: Kocanla kızının yanında...

Yeşilçam yıldızı Suna Yıldızoğlu'ndan dans şov!

Yeşilçam yıldızından dans şov! Sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.