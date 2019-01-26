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Reynmen 'Derdim Yok' şarkısıyla sosyal medyayı salladı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 26.01.2019 03:00 | Son Güncelleme

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, yayınlandığı hip hop tarzındaki 'Derdim Olsun' parçasıyla Youtube'a damga vurdu. Reynmen'in şarkısı sadece 5 saat içinde 4 milyondan fazla izlendi.

Reynmen 'Derdim Yok' şarkısıyla sosyal medyayı salladı!

Instagram'da yaptığı paylaşımlarla ve YouTube'da çektiği videolarla büyük kitleye ulaşan 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş, yayınladığı 'Derdim Olsun' şarkısıyla saatler içinde tıklanma rekoru kırdı.

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Reynmen'in şarkısı YouTube'da 5 saat içinde 4 milyon tıklanmaya ulaştı. Şarkı Youtube trendlerde bir numara oldu.

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Ünlü fenomen takipçilerinin yoğun ilgisine Instagram hesabından teşekkür etti.


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