Reynmen 'Derdim Yok' şarkısıyla sosyal medyayı salladı!

Instagram'da yaptığı paylaşımlarla ve YouTube'da çektiği videolarla büyük kitleye ulaşan 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş, yayınladığı 'Derdim Olsun' şarkısıyla saatler içinde tıklanma rekoru kırdı.

Reynmen'in şarkısı YouTube'da 5 saat içinde 4 milyon tıklanmaya ulaştı. Şarkı Youtube trendlerde bir numara oldu.

Ünlü fenomen takipçilerinin yoğun ilgisine Instagram hesabından teşekkür etti.



