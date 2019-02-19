Reynmen'e inanmadığını söyleyen Gökçe Kırgız'e jet yanıt

Gökçe Kırgız, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Reynmen'in Derdim Olsun şarkısının rekor kırması hakkında "Şarkının izlenme sayısına inanmıyorum" deyince ise olay oldu.

YouTube'da izlenme rekoru kıran şarkılarla ilgili de konuşan Gökçe Kırgız, "Reynmen'in şarkısının izlenme sayısına inanmıyorum. 5 günde 50 milyon izlenme oranı olmaz. Bunlar ajansla ilgili şeyler. Şarkı güzel mutlaka seveni vardır. Ama kimse bana 5 günde 50 milyon oldu ben starım lafları geçin bunları.

İstesem ben de yaptırırım. Ben bu fenomenlere inanmıyorum. Şarkısı güzel ama o şarkının hakkı 5 günde 50 milyon değil. İşi bilen biri olarak ben yemiyorum. Ben hatalıysam özür dileyeceğim" dedi.

"İNANDIK İNANDIK"

Gökçe Kırgız'ın katıldığı programı izleyen Reynmen ise hakkındaki iddialara jet hızında yanıt verdi. Reynmen, Kırgız'ın konuştuğu anları paylaşarak "İnandık inandık" dedi.

Kırgız'a bir tepki de Reynmen'in hayranlarından geldi. Açıklamalarından sonra yorum yağmuruna tutulan şarkıcı adeta linç edildi.

