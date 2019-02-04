Reynmen'in 'Derdim Olsun' klibi hakkında şok iddia!

YouTube'da 66 milyondan fazla izlenmeyle bir rekor kıran Reynmen'in klibi ve şarkıcılığını çokça eleştiri alsa da birçok kesim tarafından da beğenildi.

Ancak Reynmen'in Derdim Olsun klibiyle 2011 yapımı Mahna Mahna Killer kısa filminin klibi birçok sahneyle benzerlik gösteriyor.

Klibin Mahna Mahna Killer isimli bir kısa filmle olan benzerliği akıllara bazı soru işaretleri bıraktı.

YouTube'da 3 milyon 700 bin kişi tarafından takip edilen Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın, rekor üzerine rekor kıran 'Derdim Olsun' şarkısının klibinin çalıntı olduğu iddia edildi.





