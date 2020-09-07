Reynmen’in hareketine Farah Zeynep Abdullah’tan komik cevap!

Son günlerde magazin gündemine aşk haberiyle damga gibi vuran Farah Zeynep Abdullah yeni dizisi Masumlar Apartmanı’nın heyecanı yaşıyor. Masumlar Apartmanı için çekimlere başlayan güzel oyuncu, Reynmen lakabı ile tanınan Yusuf Aktaş’la haklarında çıkan aşk iddialarına ilk kez cevap verdi. Tenis oynarken görüntülenen ve aralarında yakınlaşma olduğu söyleyen ikiliden ünlü oyuncu, “Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok” diyerek iddiaları yalandı. Farah Zeyenp Adbullah’ın “aşk yok” söylemi, Reynmen’i sinirlendirdi.

‘AYLİN ENGEL YEDİ’

Kendisi gibi oyuncu olan Doğu Demirkol’la ayrılık kararı verdikten sonra Yusuf Aktaş ve Farah Zeynep Abdullah’ın beraber görüntülenmesi aşk iddialarını güçlendirmişti. İkilinin arasındaki sürpriz yakınlaşma “Farah Zeynep ve Reynmen arasında aşk var” sorusunun gündeme gelmesine neden olmuştu. Başarılı oyuncunun kalbinin boş olduğunu söyleyerek aşk iddialarını kesin bir dille yalanması sosyal medya fenomenin tepkisine yol açtı. Farah Zeynep Abdullah’ın açıklaması üzerine Reynmen oyuncuyu sosyal medya hesabından takibi çıkarttı. Reynmen’in bu hareketine ise Farah Zeynep Abdullah esprili bir cevap verdi.