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Reynmen köpeğini elinden kaçırınca... Saldırıya uğrayan kurye şikayetçi oldu

21.12.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Reynmen köpeğiyle bahçede oynarken tatsız bir olay yaşadı. Evine gelen kuryeye bahçeye gelmesini söyleyen Reynmen köpeğini elinden kaçırınca köpek kuryeye saldırdı. Hastaneden rapor alan kurye Reynmen’den şikayetçi oldu.

Reynmen köpeğini elinden kaçırınca... Saldırıya uğrayan kurye şikayetçi oldu

Sosyal medya fenomeni Reynmen bahçesinde köpeğiyle oynarken kötü bir olaya sebep oldu. Evine gelen 39 yaşındaki kurye Doğan Demir'i sipariş için bahçeye çağıran Reynmen köpeğine hakim olamadı.

Reynmen, iddiaya göre kuryeye "Ben köpeği tutuyorum, siz malzemeleri içeri bırakır mısınız?" diye ricada bulundu. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; teklifi kabul eden kurye, bahçeye girerek siparişi teslim edecekti. Ancak kurye içeri girdiği anda ünlü şarkıcı tasmasından tuttuğu köpeği elinden kaçırdı ve köpek kuryeye saldırdı.

Ünlü şarkıcının köpeği, genç adamı ısırdı. Yere düşen kuryenin sırtında darbe oluştu. Devlet hastanesine başvurarak aldığı raporun ardından karakola giden kurye, Reynmen'den şikayetçi oldu.


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Reynmen
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