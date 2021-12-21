Reynmen köpeğini elinden kaçırınca... Saldırıya uğrayan kurye şikayetçi oldu

Sosyal medya fenomeni Reynmen bahçesinde köpeğiyle oynarken kötü bir olaya sebep oldu. Evine gelen 39 yaşındaki kurye Doğan Demir'i sipariş için bahçeye çağıran Reynmen köpeğine hakim olamadı.

Reynmen, iddiaya göre kuryeye "Ben köpeği tutuyorum, siz malzemeleri içeri bırakır mısınız?" diye ricada bulundu. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; teklifi kabul eden kurye, bahçeye girerek siparişi teslim edecekti. Ancak kurye içeri girdiği anda ünlü şarkıcı tasmasından tuttuğu köpeği elinden kaçırdı ve köpek kuryeye saldırdı.

Ünlü şarkıcının köpeği, genç adamı ısırdı. Yere düşen kuryenin sırtında darbe oluştu. Devlet hastanesine başvurarak aldığı raporun ardından karakola giden kurye, Reynmen'den şikayetçi oldu.



