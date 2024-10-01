Senaryosu beğenilmemişti! Reytingleri düşen Yalı Çapkını'ndan ilginç hamle geldi! 'Bedelini ödüyorsunuz'

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezonuyla birlikte senaryoda yaşanan değişiklikler ve yeni karakterlerin diziye dahil olması nedeniyle seyirciyi tatmin edememişti.

Geçtiğimiz sezon Pelin karakterinin varlığı seyircinin tepkisine yol açarken, yeni sezonda da Ferit ve Seyran'ın kavuşmasını isteyen izleyici Diyar karakterini hede falmaya başladı. Senaryonun gidişatı beğenilmediği için de popüler dizinin reytinglerde düşüş yaşadığı görüldü.

İZLENMESİ İÇİN YENİ HAMLE!

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan ve Kızılcık Şerbeti'nin rakip dizinin yeni bölümüyle ilgili ilginç bir karar alındı. Sosyal medya hesaplarında 77. bölümün tekrarının olmayacağı açıklandı. Kaçıranlar için YouTube kanalına önceden yüklenen yeni bölümlerin bu sefer eklenmeyeceği de söylendi.

Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar bu karara tepki gösterdi.