MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Senaryosu beğenilmemişti! Reytingleri düşen Yalı Çapkını'ndan ilginç hamle geldi! 'Bedelini ödüyorsunuz'

Senaryosu beğenilmemişti! Reytingleri düşen Yalı Çapkını'ndan ilginç hamle geldi! 'Bedelini ödüyorsunuz'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
01.10.2024 12:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda değişen hikayesiyle seyirciyi memnun edemeyen Yalı Çapkını, eski gücünü kaybetti. Tepki gösteren seyirci diziyi bıraktığı için Yalı Çapkını ekibinden beklenmedik bir hamle geldi.

Senaryosu beğenilmemişti! Reytingleri düşen Yalı Çapkını'ndan ilginç hamle geldi! 'Bedelini ödüyorsunuz'

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezonuyla birlikte senaryoda yaşanan değişiklikler ve yeni karakterlerin diziye dahil olması nedeniyle seyirciyi tatmin edememişti.

Geçtiğimiz sezon Pelin karakterinin varlığı seyircinin tepkisine yol açarken, yeni sezonda da Ferit ve Seyran'ın kavuşmasını isteyen izleyici Diyar karakterini hede falmaya başladı. Senaryonun gidişatı beğenilmediği için de popüler dizinin reytinglerde düşüş yaşadığı görüldü.

yali-capkini-76-bolum-tek-parca

İZLENMESİ İÇİN YENİ HAMLE!

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan ve Kızılcık Şerbeti'nin rakip dizinin yeni bölümüyle ilgili ilginç bir karar alındı. Sosyal medya hesaplarında 77. bölümün tekrarının olmayacağı açıklandı. Kaçıranlar için YouTube kanalına önceden yüklenen yeni bölümlerin bu sefer eklenmeyeceği de söylendi.

Ekran görüntüsü 2024-10-01 124538

Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar bu karara tepki gösterdi.

Ekran görüntüsü 2024-10-01 124741

Ekran görüntüsü 2024-10-01 124651

Ekran görüntüsü 2024-10-01 124707

Ekran görüntüsü 2024-10-01 124926

Ekran görüntüsü 2024-10-01 124852

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını
En Çok Okunan Haberler
Her şey saat 1'le 7 arasında olmuş... Uyurken hesapları patlatmışlar

Her şey saat 1'le 7 arasında olmuş... Uyurken hesapları patlatmışlar

Düziçi'nde utandıran tecavüz kuyruğu!

Düziçi'nde utandıran tecavüz kuyruğu!

2016'dan önce ehliyet alanlar dikkat! Yenilemeyenler için cezası da var

2016'dan önce ehliyet alanlar dikkat! Yenilemeyenler için cezası da var

150 metrelik korkunç yürüyüş: Şüpheli 2 kişi daha vardı

150 metrelik korkunç yürüyüş: Şüpheli 2 kişi daha vardı

En düşük Adıyaman, en yüksek Karaman!

En düşük Adıyaman, en yüksek Karaman!

Korkulan büyük savaş kapıda! Sıradaki hedef İran mı? Flaş sözler...

Korkulan büyük savaş kapıda! Sıradaki hedef İran mı? Flaş sözler...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.