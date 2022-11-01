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Reyting sonuçları 1 Kasım Salı açıklandı mı? Yürek Çıkmazı, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş reyting sonuçları

01.11.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları TV izleyicileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Her gün açıklanan reyting sonuçlarıyla beraber en çok izlenen diziler ve yapımlar belli oluyor. 1 Kasım Salı akşamı televizyonda TRT 1'in yeni dizi Yürek Çıkmazı ilk bölümüyle yer aldı. Diğer kanallarda ise Ben Bu Cihana Sığmazam, Baba, Üç Kız Kardeş ve MasterChef gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları 1 Kasım Salı açıklandı mı? Yürek Çıkmazı, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 1 Kasım Salı açıklandı mı? Yürek Çıkmazı, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 1 Kasım 2022 Salı günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 1 Kasım 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 1 Kasım Salı günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 1 KASIM SALI AÇIKLANDI MI?

1 Kasım Salı reyting sonuçlarının açıklanmasıyla en çok izlenen dizi ve yapımlar belli olacak. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 1 Kasım gününün reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

25 Ekim Salı akşamı reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Atv’de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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