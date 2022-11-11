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Reyting sonuçları 10 Kasım Perşembe açıklandı mı? Camdaki Kız, Duy Beni, Balkan Ninnisi, Darmaduman, Aldatmak reyting sonuçları

11.11.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları 10 Kasım Perşembe günü Kanal D'de Camdaki Kız, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Star TV'de Duy Beni, TRT 1'de Balkan Ninnisi, FOX'ta Darmaduman ve ATV'de Aldatmak dizilerinin ekrana gelmesinin ardından merak konusu oldu. Reyting sonuçları ile ilgili listede MasterChef Türkiye'nin durumu da merak edilenler arasında. Peki, reyting sonuçları 10 Kasım Perşembe açıklandı mı? 10 Kasım reytinglerde hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları 10 Kasım Perşembe açıklandı mı? Camdaki Kız, Duy Beni, Balkan Ninnisi, Darmaduman, Aldatmak reyting sonuçları

Reyting sonuçları, 10 Kasım Perşembe günü ekrana gelen dizi, yarışma ve programların ardından merak konusu oldu. Reyting sonuçları için Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni, Balkan Ninnisi, Darmaduman, Aldatmak ve MasterChef Türkiye izleyicileri internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. İşte 10 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili merak edilenler...

8 Kasım reyting sonuçları

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları merak konusu oldu. 10 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

REYTĞNG

MERAK EDENLER İÇİN 9 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

9 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı

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