Reyting sonuçları 10 Kasım Perşembe açıklandı mı? Camdaki Kız, Duy Beni, Balkan Ninnisi, Darmaduman, Aldatmak reyting sonuçları

Reyting sonuçları, 10 Kasım Perşembe günü ekrana gelen dizi, yarışma ve programların ardından merak konusu oldu. Reyting sonuçları için Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni, Balkan Ninnisi, Darmaduman, Aldatmak ve MasterChef Türkiye izleyicileri internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. İşte 10 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili merak edilenler...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları merak konusu oldu. 10 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

MERAK EDENLER İÇİN 9 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.



