Reyting sonuçları 13 Ekim Perşembe: Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni, Aldatmak reyting sonuçları açıklandı mı?

Perşembe reyting sonuçları merak edilen konulardan biri oldu. Her gün yayınlanan dizilerin ardından izleyiciler heyecanla reyting sıralamasını merak ediyorlar. Dün akşam Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Duy Beni ve Aldatmak dizileri yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Total puan türünde AB puan türünde Aldatmak dizisi birinci, Gelsin Hayat Bildiği Gibi beşinci, Camdaki Kız altıncı sırada yer almıştı.

13 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

6 Ekim reyting sonuçlarında Total puan türünde AB puan türünde Aldatmak dizisi birinci, Gelsin Hayat Bildiği Gibi beşinci, Camdaki Kız altıncı sırada yer aldı.

AB puan türünde Camdaki Kız birinci sıraya, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dördüncü sıraya, MasterChef Türkiye beşinci sıraya, Aldatmak altıncı sıraya yerleşti.

