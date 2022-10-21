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Reyting sonuçları 21 Ekim Cuma: Yalı Çapkını, İyilik, Yalnız Kurt reyting sonuçları açıklandı mı?

21.10.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları heyecanı merak ediliyor. 21 Ekim Cuma günü yayınlanan dizilerden Yalı Çapkını, İyilik ve Yalnız Kurt dizilerinin alacağı reytingler seyirciler tarafından da takip edilen konular arasında yer alıyor. Her hafta giderek kızışan reyting rekabetinde sonuçların açıklanıp açıklanmadığı sorgulanıyor. Peki, 21 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Reyting sonuçları 21 Ekim Cuma: Yalı Çapkını, İyilik, Yalnız Kurt reyting sonuçları açıklandı mı?

Cuma akşamlarının öne çıkan dizilerinden Yalı Çapkını, İyilik ve Yalnız kurt dizilerinin reyting sonuçları da merak edilen konulardan biri... Televizyonu yakından takip eden izleyiciler 21 Ekim Cuma reyting sonuçlarını sorguluyor. Reyting sonuçları ile ilgili detayları altta bulabilirsiniz.

21 EKİM CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ekim cuma günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Kıyasıya geçen rekabette kimin birinci geldiği ve sonuç tablosunu açıklandıktan sonra sitemizden takip edebilirsiniz. 21 Ekim Cuma günü reytinglerinin sonuçlarını cumartesi sabah 1O'dan sonra öğrenebilirsiniz.

KAÇIRAN VE MERAK EDENLER İÇİN 20 EKİM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Camdaki Kız”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

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