REYTİNG SONUÇLARI 24 AĞUSTOS 2022! Reyting sonuçlarına göre hangi yapım, dizi birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 24 Ağustos 2022 Perşembe gününün reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. Peki 24 Ağuatos en çok hangi yapım izlendi? Reyting sonuçlarına göre hangi dizi, program birinci oldu? İşte 24 Ağustos Perşeme günü reyting sonuçlarına dair detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 24 AĞUSTOS 2022 AÇIKLANDI!

24 Ağustos Perşmbe günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla en çok izlenen dizi, yapım belli oldu. İşte sonuçlar;

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada Show TV’de yayınlanan Türk Sineması “Üç Kağıtçı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber” 3.sırada “Masterchef Türkiye”nin özeti yer aldı.

TOTALDE İLK 10 PROGRAM

AB'DE İLK 10 PROGRAM

ABC'DE İLK 10 PROGRAM



