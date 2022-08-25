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REYTİNG SONUÇLARI 24 AĞUSTOS 2022! Reyting sonuçlarına göre hangi yapım, dizi birinci oldu?

25.08.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçlarıyla beraber en çok izlenen diziler ve yapımlar merak konusu oldu. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. 24 Ağustos Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında Masterchef, Seversin, Kim Milyoner Olmak İster, Üç Kağıtçı gibi yapımlar yer aldı. Peki, 24 Ağustos 2022 Reyting sonuçlarına göre hangi yapım, dizi birinci oldu? İşte reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 24 AĞUSTOS 2022! Reyting sonuçlarına göre hangi yapım, dizi birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 24 Ağustos 2022 Perşembe gününün reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. Peki 24 Ağuatos en çok hangi yapım izlendi? Reyting sonuçlarına göre hangi dizi, program birinci oldu? İşte 24 Ağustos Perşeme günü reyting sonuçlarına dair detaylar...

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REYTİNG SONUÇLARI 24 AĞUSTOS 2022 AÇIKLANDI!

24 Ağustos Perşmbe günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla en çok izlenen dizi, yapım belli oldu. İşte sonuçlar;

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada Show TV’de yayınlanan Türk Sineması “Üç Kağıtçı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber” 3.sırada “Masterchef Türkiye”nin özeti yer aldı.

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TOTALDE İLK 10 PROGRAM

TOTAL 10 24 AĞUSTOS

AB'DE İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 24 AĞUSTOS

ABC'DE İLK 10 PROGRAM

ABC 10 24 AĞ


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Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür Masterchef Kim Milyoner Olmak İster Reyting sonuçları fox ana haber üç kağıtçı
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