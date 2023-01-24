Reyting sonuçları 24 Ocak Salı açıklandı mı? Taçsız Prenses, Gecenin Ucunda, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 24 Ocak 2023 Salı günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 24 Ocak 2023 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 24 Ocak Salı günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 24 OCAK SALI AÇIKLANDI MI?

24 Ocak Salı reyting sonuçlarının açıklanmasıyla en çok izlenen dizi ve yapımlar belli olacak.

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 24 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

17 Ocak Salı akşamı reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Yürek Çıkmazı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.



