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Reyting sonuçları 24 Ocak Salı açıklandı mı? Taçsız Prenses, Gecenin Ucunda, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting birincisi kim?

24.01.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları TV izleyicileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Her gün açıklanan reyting sonuçlarıyla beraber en çok izlenen diziler ve yapımlar belli oluyor. 24 Ocak Salı akşamı televizyonda Ben Bu Cihana Sığmazam, Taçsız Prenses, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Gecenin Ucunda, Yürek Çıkmazı ve Survivor gibi yapımlar yayımlandı. Peki, Reyting sonuçları 24 Ocak Salı açıklandı mı? İşte 24 Ocak reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 24 Ocak Salı açıklandı mı? Taçsız Prenses, Gecenin Ucunda, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 24 Ocak 2023 Salı günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 24 Ocak 2023 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 24 Ocak Salı günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 24 OCAK SALI AÇIKLANDI MI?

24 Ocak Salı reyting sonuçlarının açıklanmasıyla en çok izlenen dizi ve yapımlar belli olacak.

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Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 24 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

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17 Ocak Salı akşamı reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Yürek Çıkmazı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

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