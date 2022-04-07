Reyting Sonuçları 6 Nisan Çarşamba! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 6 Nisan 2022 Çarşamba

6 Nisan Çarşamba reyting sonuçları Annenin Sırrıdır Çocuk, Sadakatsiz, Kuruluş Osman gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 6 Nisan 2022 reyting sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor. Pek 6 Nisan 2022 hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? Reyting sonuçları ile ilgili detayları sizler için derledik.

6 NİSAN HANGİ DİZİ, PROGRAM REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU?

6 Nisan Çarşamba akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu. 6 Nisan Çarşamba akşamının reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

5 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Üç Kız Kardeş, üçüncülüğü Destan aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.



