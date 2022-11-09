Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Ben Bu Cihana Sığmazam, Darmaduman, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı 8 Kasım reyting sonuçları

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Ben Bu Cihana Sığmazam, Darmaduman, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı 8 Kasım reyting sonuçları

09.11.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları 8 Kasım Salı akşamı ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Show TV'de Baba, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, FOX'ta Darmaduman, TRT 1'de Yürek Çıkmazı dizilerinin ekrana gelmesinin ardından bugün açıklandı. Reyting sonuçları dizilerin ekran ömrünü etkiliyor. 8 Kasım'da TV8'de ise Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef ekrana geldi. Birçok kişi internette "reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte 8 Kasım reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Ben Bu Cihana Sığmazam, Darmaduman, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı 8 Kasım reyting sonuçları

Reyting sonuçları 8 Kasım akşamı yayınlanan dizi ve yarışmaların ardından bugün belli oldu. 8 Kasım 2022 Salı günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam, Baba, Üç Kız Kardeş, Darmaduman ve Yürek Çıkmazı dizilerinin yayınlandığı 8 Kasım reyting sonuçları...

8 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Reyting sonuçları açıklandı.

İşte 8 Kasım reyting sonuçları:

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Ben Bu Cihana Sığmazam”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Üç Kız Kardeş”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Üç Kız Kardeş”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Yürek Çıkmazı” yer aldı.

63

tv izlemek

MERAK EDENLER İÇİN: 7 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da”, 3.sırada Fox TV’de yayınlanan “Yasak Elma” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada “Yasak Elma” yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde gerçek aşkı arıyor! Tam 127 ülke gezdi, durmayacak...Her yerde gerçek aşkı arıyor! Tam 127 ülke gezdi, durmayacak...
Çok sayıda erkeği böyle tuzağına düşürdü! Meme uçlarına sürüp bayıltmış sonra da...Çok sayıda erkeği böyle tuzağına düşürdü! Meme uçlarına sürüp bayıltmış sonra da...
Beğeni butonu çöktü! G-string bikinisiyle yoga yapınca...Beğeni butonu çöktü! G-string bikinisiyle yoga yapınca...
Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları Ben Bu Cihana Sığmazam

En Çok Okunan Trend Haberler

Sırt çantasında sevgilisinin koluyla yakalanmıştı!

Sırt çantasında sevgilisinin koluyla yakalanmıştı!

Yaptırmadan duramıyor! Yarı çıplak hepsini gösterdi

Yaptırmadan duramıyor! Yarı çıplak hepsini gösterdi

Hızla dönen salıncaktan fırlayıp yere çakıldı! Hayatta ama..

Hızla dönen salıncaktan fırlayıp yere çakıldı! Hayatta ama..

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

İlginizi Çekebilir

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.