REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Ben Bu Cihana Sığmazam, Darmaduman, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı 8 Kasım reyting sonuçları

Reyting sonuçları 8 Kasım akşamı yayınlanan dizi ve yarışmaların ardından bugün belli oldu. 8 Kasım 2022 Salı günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam, Baba, Üç Kız Kardeş, Darmaduman ve Yürek Çıkmazı dizilerinin yayınlandığı 8 Kasım reyting sonuçları...

8 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Reyting sonuçları açıklandı.

İşte 8 Kasım reyting sonuçları:

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Ben Bu Cihana Sığmazam”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Üç Kız Kardeş”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Üç Kız Kardeş”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Yürek Çıkmazı” yer aldı.

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Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da”, 3.sırada Fox TV’de yayınlanan “Yasak Elma” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada “Yasak Elma” yer aldı.





