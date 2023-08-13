REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 12 Ağustos Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 12 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam ekranlara gelen Sindirella, Yol Arkadaşım, Yüz Numaralı Adam, Kapımdaki Casus ve MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 12 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçları...

12 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT 1’de ekranlara gelen “Sen Türkülerini Söyle”, 3. sırada ise “FOX Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “FOX Ana Haber Hafta Sonu”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN (5 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen yabancı sinema filmi “Düşüş”, 3. sırada ise Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show” tekrar bölümü yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Kanal D Ana Haber” yer aldı.





