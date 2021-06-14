Reyting sonuçları açıklandı! 13 Haziran Pazar günü hangi dizi veya program birinci oldu?

Her gün yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları, bir sonraki gün sabah saatlerinden itibaren belli oluyor. 13 Haziran Pazar gününün reyting sonuçları da 14 Haziran Pazartesi sabahı itibarıyla belli oldu.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 13 HAZİRAN

13 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Hollanda-Ukrayna UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 3.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Çok Güzel Hareketler Bunlar 2” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Hollanda-Ukrayna UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 2.sırada “Survivor”, 3.sırada TRT1’de yayınlanan “Avusturya-K. Makedonya UEFA Euro 2020 Karşılaşması” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



