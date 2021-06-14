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Reyting sonuçları açıklandı! 13 Haziran Pazar günü hangi dizi veya program birinci oldu?

14.06.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Haziran Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. En çok izlenen yapım; Total ve AB sıralamasına göre birinci oldu. Survivor, Hollanda-Ukrayna maçı, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 sezon finali, reytinglerde üst sıraları zorladı.

Reyting sonuçları açıklandı! 13 Haziran Pazar günü hangi dizi veya program birinci oldu?

Her gün yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları, bir sonraki gün sabah saatlerinden itibaren belli oluyor. 13 Haziran Pazar gününün reyting sonuçları da 14 Haziran Pazartesi sabahı itibarıyla belli oldu.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 13 HAZİRAN

13 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Hollanda-Ukrayna UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 3.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Çok Güzel Hareketler Bunlar 2” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Hollanda-Ukrayna UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 2.sırada “Survivor”, 3.sırada TRT1’de yayınlanan “Avusturya-K. Makedonya UEFA Euro 2020 Karşılaşması” yer aldı.

Reyting sonuçları açıklandı! 13 Haziran Pazar günü hangi dizi veya program birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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