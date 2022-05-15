REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 14 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gönül Dağı, Survivor All Star, İyilik

14 Mayıs tarihli reyting sonuçlarının belli olmasıyla birlikte, severek izledikleri programların reytinglerde kaçıncı sırada yer aldığını merak eden vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Dün akşam Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star ve Kardeşlerim severek takip edilen programlar ekranlarda yerini. Peki, 14 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci oldu? İşte reyting sonuçları...

14 MAYIS 2022 REYTİNG SONUÇLARI

14 Mayıs Cumartesi reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanamaz haberimizde yer vereceğiz...

13 MAYIS 2022 REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Arka Sokaklar, üçüncülüğü Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kasaba Doktoru yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kasaba Doktoru yer aldı.



