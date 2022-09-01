REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Dün reytinglerde kim birinci oldu? 31 Ağustos 2022 Çarşamba

31 Ağustos 2022 Çarşamba akşamının reyting sonuçları açıklandı. Dün (31 Ağustos 2022 Çarşamba) reytinglerde kimin birinci olduğu izleyiciler tarafından konusu oldu. 31 Ağustos çarşamba akşamı çok sayıda dizi, program ve film yayınlandı. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları ve detaylar haberimizde...

31 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları merak konusu oldu. MasterChef Türkiye, Kapıcılar Kralı, Kara Tahta, Midway, Seversin ve Kazanan Restoran ekrana geldiği 31 Ağustos Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

30 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

30 Ağustos 2022 Salı akşamı televizyonda Mandıra Filazofu, Güldür Güldür Show, Bloodshot: Durdurulmaz Güç, Dangal, MasterChef Türkiye ve Kusursuz Kiracı gibi birbirinden farklı yapımlar yayınlandı.

Total’de 1. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan Masterchef Türkiye, 2. Sırada ATV’de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, 3. sırada FOX’ta ilk bölümü yayınlanan Kusursuz Kiracı yer aldı.

AB’de ise 1. sırada Masterchef Türkiye, 2. sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, 3. sırada Fox Ana Haber 30 Ağustos Özel Zafer Yolu, 4. sırada FOX’ta ilk bölümüyle ekrana gelen Kusursuz Kiracı yer aldı.

