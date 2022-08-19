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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu? 18 Ağustos 2022 MasterChef, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni!

19.08.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Ağustos akşamı MasterChef Türkiye, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni gibi dizi ve programların yayınlanmasının ardından reyting sonuçları merak konusu oldu. Yayınlanan güçlü yapımların reytinglerdeki AB ve TOTAL sıralamasını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki Dünün reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu? İşte MasterChef, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni gibi yapımların yayınlandığı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü reyting sonuçları ile ilgili detaylar..

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu? 18 Ağustos 2022 MasterChef, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni!

Reyting sonuçları belli oldu. 18 Ağustos 2022 Perşembe akşamı televizyonda çok sayıda program, dizi ve film yayınlandı. MasterChef Türkiye, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni gibi dikkat çeken yapımların ardından birçok kişi "Dünün reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu? " sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

18 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Ağustos 2022 Perşembe akşamı günü MasterChef Türkiye, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

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18 Ağustos 2022 Perşembe akşamının reyting sonuçları belli oldu.

İşte 18 Ağustos Perşembe akşamının reyting sıralaması:

TOTAL

1 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2 - Masterchef Türkiye

3 - Duy Beni

AB

1 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2 - Masterchef Türkiye

ABC

1 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2 - Masterchef Türkiye

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MERAK EDENLER İÇİN 17 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Senden Daha Güzel”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Senden Daha Güzel” 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

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