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  4. REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte 4 Eylül 2022 film ve dizilerin reyting sıralaması!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte 4 Eylül 2022 film ve dizilerin reyting sıralaması!

05.09.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları Gerzek Şaban, Gülen Gözler, Da Vinci, Tozluyaka, Gül Masalı, MasterChef, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi program, dizi ve filmlerin ekrana gelmesinin sonrası merak edildi. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 4 Eylül 2022 Pazar TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 4 Eylül 2022 Pazar günü ekrana gelen film ve dizilerin reyting sıralaması...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte 4 Eylül 2022 film ve dizilerin reyting sıralaması!

Reyting sonuçları açıklandı mı, sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Seyrettikleri film, dizi ve programların reyting sıralamasındaki yerini görmek isteyen kişiler reyting sonuçları listesini araştırıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Eylül 2022 Pazar günü yayınlanan film ve dizilerin reyting sıralaması...

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REYTİNG SONUÇLARI 4 EYLÜL 2022

4 Eylül Pazar akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu.

Gerzek Şaban, Gülen Gözler, Da Vinci, Tozluyaka, Gül Masalı, MasterChef Türkiye, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi programların ekrana geldiği 4 Eylül Pazar akşamının reyting sonuçları açıklandı.

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Total: 1. Tozluya, 2. MasterChef Türkiye

AB: 1. MasterChef Türkiye, 2. Tozluyaka

ABC 1: 1. MasterChef Türkiye, 2. Tozluyaka

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3 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı Özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

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