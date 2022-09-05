REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte 4 Eylül 2022 film ve dizilerin reyting sıralaması!

Reyting sonuçları açıklandı mı, sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Seyrettikleri film, dizi ve programların reyting sıralamasındaki yerini görmek isteyen kişiler reyting sonuçları listesini araştırıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? 4 Eylül 2022 Pazar günü yayınlanan film ve dizilerin reyting sıralaması...
4 Eylül Pazar akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu.
Gerzek Şaban, Gülen Gözler, Da Vinci, Tozluyaka, Gül Masalı, MasterChef Türkiye, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gibi programların ekrana geldiği 4 Eylül Pazar akşamının reyting sonuçları açıklandı.
Total: 1. Tozluya, 2. MasterChef Türkiye
AB: 1. MasterChef Türkiye, 2. Tozluyaka
ABC 1: 1. MasterChef Türkiye, 2. Tozluyaka
Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı Özet yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.
20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.
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