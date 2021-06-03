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Reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi birinci oldu?

03.06.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün, bir önceki günün reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren belli oluyor. 2 Haziran Çarşamba gününün reyting sonuçları da 3 Haziran sabah saat 10:00 itibarıyla açıklandı. Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Müge Anlı İle Tatlı Sert gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.

Reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi birinci oldu?

Total ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarında; Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünden önce yayınlanan özeti, birçok dizi ve programı geride bıraktı. ATV, Kanal D, Star TV’de yayınlanan dizi ve programlar, reytinglerde birbirleriyle yarıştı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Kuruluş Osman”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Sadakatsiz”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Sadakatsiz”, 2.sırada “Kuruluş Osman”, 3.sırada “Sadakatsiz”in özeti yer aldı.

Reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

1 HAZİRAN SALI REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI SALI

1 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2 Masumlar Apartmanı

3 Esra Erol’da

4 Müge Anlı ile Tatlı Sert

5 Survivor

6 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

7 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz özeti

8 ATV Ana Haber

9 Cumhurbaşkanı Özel Yayını TRT 1

10 Show Ana Haber

AB REYTİNG SIRALAMASI 1 HAZİRAN 2021

1 Masumlar Apartmanı

2 EDHO

3 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

4 Cumhurbaşkanı Özel Yayını TRT1

5 Müge Anlı ile Tatlı Sert

6 Survivor

7 EDHO özeti

8 hava durumu Kanal D

9 Esra Erol'da

10 Güldür Güldür Show tekrar

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi
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