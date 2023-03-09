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Reyting sonuçları açıklandı mı? Adım Farah, Çöp Adam, Kuruluş Osman 8 Mart reyting birincisi kim?

09.03.2023 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 8 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında Adım Farah, Kuruluş Osman, O kız, Çöp Adam, Survivor gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Mart reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Adım Farah, Çöp Adam, Kuruluş Osman 8 Mart reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 8 Mart Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 8 Mart Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 8 Mart Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 8 MART AÇIKLANDI MI?

8 Mart Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Reyting

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

1 Mart Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Adım Farah yer aldı.

20+ABC1 seyirci grubunda ise Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Çöp Adam yer aldı.

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Reyting sonuçları çöp adam kuruluş osman

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