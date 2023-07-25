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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dönence, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster 25 Temmuz reyting birincisi kim?

25.07.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 25 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında Dönence, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster, Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi, Ip Man 2 gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 25 Temmuz reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 25 Temmuz Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 25 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 25 Temmuz Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 25 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

25 Temmuz Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

18 Temmuz Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Dönence, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Dönence, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Dönence, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

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