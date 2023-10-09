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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ömer, Safir, Bambaşka Biri 9 Ekim reyting birincisi kim?

09.10.2023 23:35 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 9 Ekim Pazartesi günü televizyon ekranlarında Ömer, Safir, Bambaşka Biri, MasterChef All Star, Hıçkırık, Ailecek Şaşkınız, Güldür Güldür Show gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 9 Ekim reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 9 Ekim Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 9 Ekim Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 9 Ekim Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 9 EKİM AÇIKLANDI MI?

9 Ekim Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting sonucu

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

2 Ekim Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Müge Anlı ile Tatlı Sert, İkinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Bambaşka Biri yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

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