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Reyting sonuçları açıklandı mı? Ömer, Veda Mektubu, Bir Küçük Gün Işığı 15 Mayıs 2023 reyting birincisi kim oldu?

15.05.2023 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 15 Mayıs Pazartesi günü televizyon ekranlarında Ömer, Veda Mektubu, Bir Küçük Gün Işığı, Survivor gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 15 Mayıs reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Ömer, Veda Mektubu, Bir Küçük Gün Işığı 15 Mayıs 2023 reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 15 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 15 Mayıs Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 15 Mayıs Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 15 MAYIS AÇIKLANDI MI?

15 Mayıs Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

8 Mayıs Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

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