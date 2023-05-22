REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ömer, Yasak Elma, Veda Mektubu 22 Mayıs REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 22 Mayıs Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 22 Mayıs Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 22 Mayıs Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 22 MAYIS AÇIKLANDI MI?

22 Mayıs Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

15 Mayıs Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada FOX'ta Erdoğan Açıklama Yapıyor yer aldı.



