Reyting sonuçları açıklandı mı? Veda Mektubu, Ömer, Yasak Elma 10 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 10 Nisan Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 10 Nisan Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 10 Nisan Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 10 NİSAN AÇIKLANDI MI?

10 Nisan 2023 Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

3 Nisan Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise listenin ilk sırasında Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.



