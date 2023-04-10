MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Reyting sonuçları açıklandı mı? Veda Mektubu, Ömer, Yasak Elma 10 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? Veda Mektubu, Ömer, Yasak Elma 10 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

10.04.2023 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 10 Nisan Pazartesi günü televizyon ekranlarında Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma, Ömer, Veda Mektubu, Survivor ve Alparslan: Büyü Selçuklu gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Nisan reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Veda Mektubu, Ömer, Yasak Elma 10 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 10 Nisan Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 10 Nisan Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 10 Nisan Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 10 NİSAN AÇIKLANDI MI?

10 Nisan 2023 Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

3 Nisan Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise listenin ilk sırasında Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı o yarışmacının biletini kesti! "Hayretler içerisindeyim" deyip Survivor'dan kovduSurvivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı o yarışmacının biletini kesti! "Hayretler içerisindeyim" deyip Survivor'dan kovdu
Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!
Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşımSözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım
Anahtar Kelimeler:
survivor reyting Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Reyting sonuçları ömer yasak elma ele

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Dünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi

Dünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi

Süper Lig'de neler oluyor? MHK Başkanı Lale Orta'dan flaş hamle!

Süper Lig'de neler oluyor? MHK Başkanı Lale Orta'dan flaş hamle!

Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: Bakalım ilk kim yapacak?

Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: Bakalım ilk kim yapacak?

Makam araçlarında yeni dönem: Bakanlar sıraya girdi

Makam araçlarında yeni dönem: Bakanlar sıraya girdi

İlginizi Çekebilir

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.