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Reza Zarrab için Amerika'ya giden Ebru Gündeş, Türkiye'ye döndü

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

Reza Zarrab'ı görmek için Amerika'ya giden Ebru Gündeş ülkeye döndü! Gündeş bu sefer gazetecilere yakalanmamak için çok dikkatli davrandı

Reza Zarrab için Amerika'ya giden Ebru Gündeş, Türkiye'ye döndü

Şarkıcı Ebru Gündeş Amerika'da bulunan kocası Reza Zarrab'a havalimanının VIP bölümünü kullanarak gitmiş ve gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ebru Gündeş, kızıyla birlikte Türkiye'ye döndü.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 13.00'da kızıyla birlikte New York'tan İstanbul'a gelen Ebru Gündeş'in pasaport işlemlerinin ardından gazetecilere yakalanmadan Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldığı öğrenildi.

İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, şarkıcı Ebru Gündeş ile kızının VIP girişini kullanarak Atatürk Havalimanı'ndan ABD'nin New York kentine gittiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Reza Zarrab Ebru Gündeş Ebru Gündeş ve eşi Reza Zarrab

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bu kadın kim ki vip bolumunu kullanıyor..
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