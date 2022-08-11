Rezerv Lig nedir? Rezerv Lig'de hangi takımlar yer alıyor? İşte 2. hafta maçları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve ekibi tarafından bu sezon hayata geçirilen Rezerv Lig'in ne olduğu, maçların hangi kanalda oynandığı merak ediliyor. Peki, Rezerv Lig nedir? Rezerv Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

REZERV LİG NEDİR?

Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla birlikte, 19 Süper Lig takımımın katılımı ile kurulan yeni bir oluşumdur. Futbol A Takımı listesine yer almayan Türk statüsünde yer alan profesyonel, gelişim liglerinde oynama hakkı olan yerli ve yabancı tüm amatör veya profesyonel futbolcuların Rezerv Lig'de oynama hakkı yer alıyor.

TFF tarafından, Rezerv Lig'de şampiyon olacak takıma 1.000.000 TL, ikinci takıma 500.000 TL, üçüncü takıma da 300.000 TL başarı ödülü verilir. Galibiyet primi 100.000 TL, beraberlik primi ise 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

REZERV LİG'DE HANGİ TAKIMLAR YER ALIYOR?

TFF tarafından bu sezon hayata geçirilen Rezerv Lig'de, Süper Lig'de mücadele eden 19 takımda yer alıyor. Müsabakalar Süper Lig fikstürü ile paralel olarak, Süper Lig müsabakalarından bir gün sonra oynanacak. Süper Lig'de bulunan takımlar, A takımında oynamayan oyuncuları B takımında Rezerv Lig şartlarına göre oynatabilecek.

REZERV LİG'DE 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

13 Ağustos Cumartesi

17:00 Trabzonspor - Atakaş HAtayspor

14 Ağustos Pazar

17:00 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor

17:00 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor

17:00 Galatasaray - Giresunspor

15 Ağustos Pazartesi

17:00 Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor

17:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

17:00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş

16 Ağustos Salı

17:00 Konyaspor - Medipol Başakşehir

17:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

