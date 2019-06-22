Mynet Trend

Ricardo Quaresma Instagram'dan Beşiktaş yazısını kaldırdı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 22.06.2019 20:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medyada siyah-beyazlıları şaşırtmaya devam ediyor. Quaresma, resmi Instagram hesabından Beşiktaş yazısını kaldırdı.

Ricardo Quaresma Instagram'dan Beşiktaş yazısını kaldırdı!

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, resmi Instagram hesabından Beşiktaş yazısını kaldırdı.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEKİ UMUT MERAŞ'TAN EĞLENCELİ SORU-CEVAP YARIŞMASI

Daha önce de Instagram'da Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakan Ricardo Quaresma'nın bu hareketi 'ayrılık' olarak algılandı.

"BENİMLE MUTLU DEĞİLLERSE TOPLANTI YAPMALILAR"

35 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon siyah - beyazlı formayla 34 maça çıkan Quaresma, 4 gol ve 14 asistlik bir performansa imza attı.

quaresma

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
Cenk Tosun sürprizi!Cenk Tosun sürprizi!
Podolski'den kupalı poz! G.Saray...Podolski'den kupalı poz! G.Saray...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ricardo Quaresma Beşiktaş

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu'nun mitinglerde kullandığı şarkı mahkemelik oldu

İmamoğlu'nun mitinglerde kullandığı şarkı mahkemelik oldu

Özge Ulusoy Instagram'dan paylaştı

Özge Ulusoy Instagram'dan paylaştı

Mehmet Günsür kime oy vereceğinin sinyalini verdi!

Mehmet Günsür kime oy vereceğinin sinyalini verdi!

Uzmanlardan Trabzon açıklaması: Deniz suyu aniden ısındı

Uzmanlardan Trabzon açıklaması: Deniz suyu aniden ısındı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlü futbolcudan kadın muhabire öpücük

Ünlü futbolcudan kadın muhabire öpücük

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Böyle sevinç görülmedi! Tarihi anlar kamerada

Böyle sevinç görülmedi! Tarihi anlar kamerada

İrem Derici'den Galatasaray sürprizi

İrem Derici'den Galatasaray sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cenk Tosun tatil için Bodrum'a geldi!

Cenk Tosun sürprizi!

Podolski Galatasaray'ın şampiyonluk kupalarıyla poz verdi

Podolski'den kupalı poz! G.Saray...

Kayserisporlu Bernard Mensah'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt

Yıldız futbolcu açıkladı! Fenerbahçe...

Ergin Ataman'ın Fenerbahçe Beko maçında yerinden kalkmaması dikkat çekti

Tarihi maça Ataman damgası! Yine şaşırttı

Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ı sosyal medyada ifşa etti, büyük tepki topladı

F.Bahçeli futbolcuyu sosyal medyada ifşa etti

Acun Ilıcalı: Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek

Ali Koç'tan canlı yayında Mesut Özil bombası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.