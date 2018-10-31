Ricardo Quaresma'nın gözü rekorda

Çaykur Rizespor karşısında üç asist yaparak galibiyette büyük pay sahibi olan Ricardo Quaresma şimdiden gözünü kendi rekoruna dikti. Forma giydiği 9 lig maçında 2 gol atarken tam 7 asist yapan Portekizli yıldız, Beşiktaş kariyerinin en yüksek lig ortalamasına bu sezon ulaşabilir.

Kartal'da 2. dönemini ve toplamda 6. yılını geçiren Quaresma geçen sezonun tamamında 4 gol, 8 asist yapmıştı. Bu istatistiğe şimdiden çok yaklaşan yıldız futbolcu 2016-17 sezonunda ise 29 lig maçında 2 gol, 13 asiste imza atmıştı. Gol sayısı olarak 2016-17'yi şimdiden yakalayan Q7, kalan 24 haftada 6 asist daha yaparsa kendi rekorunu kıracak.

Süper Lig'de asist krallığı yarışında ilk basamakta yer alan Ricardo Quaresma, Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek, Medipol Başakşehir karşısında cezalı duruma düşmüştü. (MİLLİYET)

