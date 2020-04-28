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Ricky Gervais’li After Life üçüncü sezon onayını kaptı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ricky Gervais’in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği kara mizah türündeki sevilen dizi After Life, Netflix’ten üçüncü sezon onayını aldı.

Ricky Gervais’li After Life üçüncü sezon onayını kaptı

Aykırı komedyen ve oyuncu Ricky Gervais’in yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği kara mizah türündeki After Life, Netflix’teki macerasına devam edecek. Yerel bir gazete olan Tambury Gazetesi'nde çalışan, eşi öldükten sonra depresyona giren intihara meyilli Tony Johnson’ın yaşadıklarını konu alan dizinin ilk sezonu geçtiğimiz yıl yayına girmişti.

24 nisan tarihinde ikinci sezonu yayına giren dizi, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. İlk başta çok uzun sürmeyecek bir hikaye gibi görünen After Life, ikinci sezon sonrasında üçüncü sezona ufak bir kapı aralayarak sona ermişti. Eleştirmenler ve hayranlar tarafından tam not alan dizinin yaratıcı Gervais, geçtiğimiz günlerde Twitter’dan gelen soruları yanıtladı. Aykırı komedyen, diziye olan ilginin kendisine duygusal bir baskı yarattığını söyledi. Tekrar Tony karakterine bürünmenin çok heyecanlı olacağını söyleyen oyuncu, “üçüncü sezonu yapmak, bir fırtınanın içine girmek gibi…” dedi.

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AFTER LIFE KONUSU

Mükemmel bir hayata sahip olan Tony, eşinin ani ölümünün ardından depresyona girer ve radikal bir karar alır. Tony artık insanlara ve kendisine, içinden geldiği şekilde davranmaya başlar. Kendisi de dahil hiç kimseyi umursamayan Tony’nin bu hali çevresindekileri endişelendirir. Tony bu yanını “süper güç” gibi kullanmaya devam ederken diğer tarafta arkadaşları onu eski haline çevirmeye çalışacaktır.

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After Life, After Life 3. sezon,

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