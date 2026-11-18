Ve beklenen zaman geldi... Rockstar Games'in yeni oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6), 18 Kasım'ı 19 Kasım'a bağlayan gece (bu gece) saat 00.00'da Türkiye'de oynanabilir olacak.

Kurgusal Leonida eyaletinde ve Vice City'de geçen oyun, Lucia ve Jason'ın hikâyesini anlatıyor.

Oyun her bölgede, PS5'te ve Xbox'ta yerel saatle gece yarısı açılacak. Bu yüzden bazı ülkeler GTA 6'yı diğerlerinden saatler önce oynamaya başlayabilecek.

GTA 6 HANGİ ÜLKEDE SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Oyunu ilk açan ülke Yeni Zelanda olacak. Türkiye saatiyle 18 Kasım 14.00'te oyun Yeni Zelanda'da açılmış olacak.

Ülke / Bölge Tarih (TSİ) Açılış saati (TSİ) Yeni Zelanda 18 Kasım 14.00 Japonya 18 Kasım 18.00 Türkiye 19 Kasım 00.00 Almanya, Fransa 19 Kasım 02.00 İngiltere 19 Kasım 03.00 ABD (Doğu Yakası) 19 Kasım 08.00

Türkiye'deki oyuncular oyuna Almanya ve Fransa'dan 2 saat, İngiltere'den 3 saat, ABD'nin doğu yakasından 8 saat önce başlayacak. Bu noktada ülke saatlerinin PlayStation Store kayıtlarına dayandığını belirtelim.

XBOX'TA DA 00.00'DA MI AÇILACAK?

Rockstar'ın destek sayfasına göre oyun, bütün bölgelerde hem PS5'te hem de Xbox Series X|S'te yerel saatle gece yarısı açılacak. Yani Türkiye'de iki platformda da saat 00.00 oyun oynanabilir olacak.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

GTA 6; PS5, PS5 Pro, Xbox Series X ve Xbox Series S'te çıkacak. PS4 ve PC sürümü olmayacak. Xbox One sahipleri oyunu yalnızca Xbox Cloud Gaming üzerinden oynayabilecek. Ancak bu servis Türkiye'de resmi olarak sunulmuyor.

GTA 6 KAÇ TL?

PlayStation Store ve Xbox Store'da fiyatlar aynı düzeyde bulunuyor:

Sürüm Fiyat Standart 3.999 TL Ultimate Edition 4.999 TL Kutulu 4.499 TL

Ancak GTA 6'nın kutulu sürümünü alacakların dikkat etmesi gereken bir konu var. GTA 6 kutularının içinde disk bulunmuyor. Bununy yerine içinde indirme kodu yer alıyor.

Oyunun 20 Kasım'dan önce yapılan dijital satın alımlarında Vintage Vice City Pack ve 1 aylık GTA+ hediye ediliyor. GTA+ üyeliği iptal edilmezse normal ücretle yenileniyor. Ultimate Edition içeriği ise hikâye ilerledikçe açılıyor. Standart sürümü alanlar Ultimate'a sonradan yükseltme yapabiliyor.

GTA 6 KAÇ GB?

Rockstar'a göre oyun en fazla 212 GB yer kaplıyor. Platformlara göre ayrı boyut açıklanmadı. Çıkıştan önce ise oyuna iki güncelleme daha geldi. Takip hesaplarının verilerine göre 13 Kasım'daki güncelleme PS5'te yaklaşık 1 GB, 16 Kasım'daki ise PS5'te yaklaşık 600 MB, Xbox'ta yaklaşık 1,6 GB büyüklüğünde. Rockstar bu güncellemeler için not yayınlamadı.

GTA 6'nın ön yükleme süreci ise 10 Kasım'da başlamıştı. Kutulu sürümdeki kodlarla ise 12 Kasım'dan beri indirme yapılabiliyor.

GTA 6 TÜRKÇE Mİ?

GTA 6 13 dilde altyazı ve arayüz desteğiyle çıkıyor. Maalesef Türkçe bu diller arasında yer almıyor. Seslendirme ise sadece İngilizce olarak yer alıyor.

GTA 6 PC'YE NE ZAMAN GELECEK?

GTA 6'nın PC sürümü için resmi bir tarih verilmiş değil. 2027'nin ilk çeyreği iddiası olsa da Rockstar bunu doğrulamadı.

Görseller: Rockstar Games