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Rıdvan Dilmen: Ali Koç rica etti, Berat Albayrak yardım etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.02.2020 08:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Trabzonspor sırtını devlete dayamış" sözünün ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Trabzonsporlu olması ve kulübe yardım ettiği iddiası başta sosyal medya olmak üzere, sarı-lacivertli camiada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Rıdvan Dilmen, bu konuyla ilgili olarak canlı yayında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Rıdvan Dilmen: Ali Koç rica etti, Berat Albayrak yardım etti

Rıdvan Dilmen, NTV'deki canlı yayın sırasında "Berat Bey (Albayrak) konusunu anlayamadım. Kraldan çok kralcılık çok tehlikeli. 15 Temmuz günü, Ali Koç, Berat Bey'den bir ricada bulundu, bir saat sonra halletti. UEFA'ya gönderilmesi gereken bir yazı vardı. Daha 20 gün önce yine yardım etti. Bunlar önemli konular, her şey de açıklanmaz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI OLSAM YARDIM ETMEM"

Rıdvan Dilmen ayrıca "Eğer Cumhurbaşkanı futboldan elini çekerse, yarın öbür gün televizyonlarda hiçbir başkanı göremezsiniz. Borçları ödeyemezseniz ve sonra devlete geldiğinizde 'Banane derse' ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanı olsam, 'Banane, ikide bir ihale bana kalıyor' derim. Ama Cumhurbaşkanı kindar değil, böyle bir şey yapmaz. Fenerbahçe'nin yapılandırmada taksitlere gelecek, ödeyemeyecekler, nereye gidecekler? Ben olsam yardım etmem. Hele şahıslara borçlar kalacak olursa, kimseyi bulamayacaklar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'a sitem ettim, yapmamalıydı. Bazı insanlar, 'Nasılsa bizim patronlar bunları sevmiyor' diyip gazı bir açıyor... İşte kraldan çok kralcı bunlar. Mesela dün Divan Kurulu toplantısından sonra dakika 1, '2010-2011 şampiyonu Trabzonspor dedi' sözleri gündem oluyor. Böyle bir atmosfer oluştu. Fenerbahçe maçında statta üzülerek bazı şeyler duydum. Vallahi Cumhurbaşkanı olsam yardım etmem" dedi.

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