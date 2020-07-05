Rıdvan Dilmen: Ali Koç'un tarif ettiği hoca Erol Bulut

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Göztepe maçını yorumladı. Süper Lig 30. hafta maçında Fenerbahçe - Göztepe maçı oynandı. Dilmen, NTV’de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında bu maça dair açıklamalarda bulunurken tartışmalı pozisyonlar hakkında da konuştu.
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi.
Şenol Güneş'in A Milli Takım için Ferdi Kadıoğlu konusunu bir an önce çözmesi gerekiyor. Gustavo'yu stoper oynatmayın. Ne yapıp edin ama Gustavo'yu Fenerbahçe'de stoper oynatmayın. Hasan Ali diyor ki, 'Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyorum' ve onun gibi bir oyuncunun gitmesi büyük hata olur. Yarın öbür gün ona yardımcı olacak bir sol ön oyuncusu olsa daha da iyi olur.Hasan Ali gösterdiği performansla ‘beni göndermeyin’ diyor.
Fenerbahçe pandemi süreci sonrasında evinde 3 maçı da kazandı. Göztepe pandemi sürecine en rahat giren takımıydı, Göztepe'nin dikkat ediyorsanız her maçında gol oluyor. Altay, "Ben kalede iyiyim, kaleci transferi yapmayın, Harun da var." diyor. Dirar, "Ben iyi bir yedek olurum" diyor... Serdar, "Ben bir varım, bir yokum, stoper transfer edin" diyor. Falette soru işareti.
Gustavo stoper oynamamalı. Gustavo'nun stoper olarak bonservisine 2 milyon Euro vermem, orta saha olarak ise 10-15 milyon Euro veririm. Fenerbahçe gelecek sezon Gustavo'yu stoper oynatmamalı. Fenerbahçe 10 kişi çıksın, Abdülkerim Durmaz'ı sahalara döndürün ama Gustavo'yu stoper oynatmayın.
Fenerbahçe'de Ali Koç'un tarif ettiği hoca Erol Bulut. Fenerbahçe'de muhtemelen transferi Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut üçlüsü yönetiyor. Erol Hoca'nın oynattığı oyunu çok tutmuyordum ama bugün tüm maçı izledim. Kısa sürede çok gol attılar, takdir etmek lazım. Takımın durumu da çok iyiydi.
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