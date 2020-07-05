Rıdvan Dilmen: Ali Koç'un tarif ettiği hoca Erol Bulut

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Göztepe maçını yorumladı. Süper Lig 30. hafta maçında Fenerbahçe - Göztepe maçı oynandı. Dilmen, NTV’de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında bu maça dair açıklamalarda bulunurken tartışmalı pozisyonlar hakkında da konuştu.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN KADIOĞLU KONUSUNU ÇÖZMESİ GEREKİYOR"

Şenol Güneş'in A Milli Takım için Ferdi Kadıoğlu konusunu bir an önce çözmesi gerekiyor. Gustavo'yu stoper oynatmayın. Ne yapıp edin ama Gustavo'yu Fenerbahçe'de stoper oynatmayın. Hasan Ali diyor ki, 'Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyorum' ve onun gibi bir oyuncunun gitmesi büyük hata olur. Yarın öbür gün ona yardımcı olacak bir sol ön oyuncusu olsa daha da iyi olur.Hasan Ali gösterdiği performansla ‘beni göndermeyin’ diyor.

"HASAN ALİ TAKIMDA KALMALI"

Fenerbahçe pandemi süreci sonrasında evinde 3 maçı da kazandı. Göztepe pandemi sürecine en rahat giren takımıydı, Göztepe'nin dikkat ediyorsanız her maçında gol oluyor. Altay, "Ben kalede iyiyim, kaleci transferi yapmayın, Harun da var." diyor. Dirar, "Ben iyi bir yedek olurum" diyor... Serdar, "Ben bir varım, bir yokum, stoper transfer edin" diyor. Falette soru işareti.