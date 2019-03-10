Rıdvan Dilmen: Aykut Kocaman döneminde pres yapan Fenerbahçe vardı

RIdvan Dilmen'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şu şekilde:

Maç sonu değerlendirme

"Fenerbahçe bugün, önemli bir puan kaybetti. Her puanın değeri var. Ankaragücü ile Bursaspor bugün çok önemli bir puanlar aldı."

"Fenerbahçe'yi küme düşme potasına doğru itelediler. Fenerbahçe gibi üst düzey bir kulüp, kalan 9 maçında daha ciddi oynamalıdır."

"Aykut Kocaman döneminde kompakt ve pres yapan bir takım vardı. Şu anki Fenerbahçe'nin ne oynadığı belli değil."

"Bir tarafta aynı oyuncu kadrosunda ısrar eden Başakşehir. Strateji de küçük bir değişiklik yaptılar. Önde baskı yaptılar. Golün dışında oyunu almaya yetti onlara. Garanti oynuyorlar bir de. Garanti derken yetenekli oyuncularla."

"Fenerbahçe ise tamamen oyunu daha da önemlisi taktikle oyuncuları kaybetmemek üzere. Ersun Yanal'a 1 puanı maç başlamadan önce verseler hemen alıp gidecek. Tolgay sevdası var bir de. Fizik gücü iyi değil oyuncunun. Top İrfan Can'a geldiği zaman çeker diyorsunuz."

"Atılan gol bireysel bir hata tamamen. Her hata da bir beceri çıkar. Onu kovalamasa ne olacak? Son sözü Fenerbahçe elde etmek üzere Zajc ile al da at dercesine son sözü söyleyemedi."

"Fenerbahçe gibi üst düzey bir kulüp zor günler geçiriyor. Fenerbahçe'yi de küme düşme potasına doğru itelediler. Bugün her ne olursa olsun Abdullah Avcı gerçeğini tartışmamak lazım. Oynanan oyun, taktiksel, bilimsel..."