Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan programında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında yaşanan şampiyonluk yarışını yorumladı.
Trabzonspor'un zirve şansını değerlendiren Dilmen, "Bugün 1-1 yaptın, rakibi yakaladın. 2-1 öne geçtin, skoru koruyamıyorsun. 2 hafta önce Ankaragücü ile oynuyorsun. 1-0 öne geçiyorsun, koruyamıyorsun. Alanya deplasmanında 2 kez öne geçiyorsun, 2 puan kaybediyorsun. Bu istatisliklerle de genel bir zaafiyeti var" dedi.
Ligin bitimine 3 hafta kala Medipol Başakşehir'i yüzde 85 oranında şampiyon olarak gördüğünü belirten Rıdvan Dilmen, "Bu durumu Başakşehir'in oyunu dışında Trabzonspor'un coşku ve fiziksel problemi nedeniyle söylüyorum. Başakşehir moral olarak da öne geçti. Bence %85 Başakşehir şampiyon olacak. Bu iş bitti." diye konuştu.
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