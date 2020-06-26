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Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz'a kırmızı çıkmalıydı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.06.2020 22:25 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı mücadelede 2 kez ceza alanında penaltı bekleyen Burak Yılmaz'a çift sarı karttan kırmızı kart çıkması gerektiğini söyledi.

Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz'a kırmızı çıkmalıydı

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı mücadeledeki tartışmalı pozisyonlarla ilgili yorum yaptı ve Burak Yılmaz'ın ilk devrede "kırmızı kart görmesi gerektiğini" söyledi.

Dilmen, tecrübeli golcünün ceza alanında penaltı beklediği iki pozisyonda penaltı kararı çıkmadığı için, hakemi aldatmaktan sarı kart çıkması gerektiğini belirtti.

Dilmen, "Bir gol, bir asist ile oynayan oyuncuyu, 2. sarı karttan atması lazım. Belki ilkini görse, diğerini yapmazdı. Hakem gördü pozisyonu, devam etti, altı pastaki pozisyona. Darbe yok dedi. Oyunu durdurup, temas yok dediği zaman, ikisi de sarı kart. Penaltı verirsin, değdi mi, değmedi mi deriz ama standart yok. Geçen hafta da konuştuk." ifadelerini kullandı.

"ABARTILI ATMANIN SONUCU SARI KART"

Burak Yılmaz'ın oyunu değiştirdiğini de belirten yorumcu, "Eğer siz vermiyorsanız, oyunu devam ettiriyorsanız, iki sarı kart göstermeniz lazım. Golü kim attı? Burak. Kim attırdı? Burak. Tabelayı etkiledi. Hafif sürtme başka. Bazen pozisyonlardan oyuncunun penaltı istediğini ya da istemediğini anlarsınız. Abartılı atmanın sonucu ne, sarı kart. İki kez attı kendini." dedi.

Konyaspor'a çıkan kırmızı kartı da değerlendiren Dilmen, "İlk yarıya VAR damga vurdu. Bu oyun kurallarını uygulayacak olursanız, bilekten yukarı vurduğunuz zaman kırmızı mı? Hakem sarı gösterdi, VAR çağırdı ve kırmızı verdi. Emin ol bilerek yapmadı müdahaleyi ama kontrolsüz girdiği için bir şey diyemeyiz. Bu kırmızı, hakemin kararı doğru." diye konuştu.

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