SPOR

Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı: VAR bozulmuş

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.04.2019 08:05 | Son Güncelleme

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'i 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen, MHK Başkanvekili Mustafa Çulcu ile konuştuğunu ve Beşiktaş'ın 3. ve 4. golünde VAR arızası nedeniyle ofsayt denetiminin yapılamadığını söyledi.

Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı: VAR bozulmuş

Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor’u deplasmanda 7-2 yendiği mücadelede siyah-beyazlıların skoru Burak Yılmaz ile 3-1 ve Güven Yalçın ile 4-2 yaptığı goller için Rıdvan Dilmen’den flaş bir iddaa geldi. İki pozisyonda da ofsayt tartışmaları yaşanırken, hakem Arda Kardeşler yardımcısından bilgi almasının ardından golleri verdi ve VAR kontrolü sonrasında çizgilerin çekildiği görüntünün de yayıncı kuruluş ekranına gelmediği dikkat çekti.

1293

DİLMEN: “VAR BOZULMUŞ”

Rıdvan Dilmen, o anlarda VAR sisteminin bozulduğunu belirtirken; “Mustafa Çulcu’yu aradım. 3. gol ve 4. golde neden VAR’a gidilmemesinin sebebini sordum. VAR bozulmuş, bakılamamış. Ofsayt ya da değil diye yorum yapmayalım. Yardımcının kararına güvenmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKA: “OFSAYT ÇİZGİLERİ GELMEDİ”

Şansal Büyüka da pozisyonlarda görüntünün kendilerine ulaşmadığını söyledi ve “Ofsayt çizgileri bize VAR’dan geliyor. Onlardan gelmediği için maç sırasında bu görüntüleri gösteremedik.” dedi.

Gerçek yağmurla ortaya çıktı! Yıllardır orada duruyormuşGerçek yağmurla ortaya çıktı! Yıllardır orada duruyormuş
Adem Ljajic'ten sevgilerle! Beşiktaş, Rize'yi dağıttıAdem Ljajic'ten sevgilerle! Beşiktaş, Rize'yi dağıttı
Tuncay Şanlı'dan derbi yorumuTuncay Şanlı'dan derbi yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig şansal büyüka rıdvan dilmen burak yılmaz Çaykur Rizespor Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Adem Ljajic'ten sevgilerle! Beşiktaş, Rize'yi dağıttı

Adem Ljajic'ten sevgilerle! Beşiktaş, Rize'yi dağıttı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo'yu solladı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo'yu solladı

Beşiktaş'ın yıldızından Neymar iddiası!

Beşiktaş'ın yıldızından Neymar iddiası!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

Ve Kulüpler Birliği açıkladı! Yabancı kuralı...

Ve Kulüpler Birliği açıkladı! Yabancı kuralı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı: VAR bozulmuş

Canlı yayında açıkladı: VAR bozulmuş

Çaykur Rizespor 2 - 7 Beşiktaş

Adem Ljajic'ten sevgilerle! Beşiktaş, Rize'yi dağıttı

Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu

Tuncay Şanlı'dan derbi yorumu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları açıklandı! Büyük sürpriz

Başakşehir lige galibiyetle döndü!

Başakşehir lige galibiyetle döndü!

Tamer Tuna: En kötü senaryo başımıza geldi

'En kötü senaryo başımıza geldi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.