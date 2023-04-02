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Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı duyurdu! ''Sezon sonunda gönderirler''

02.04.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u son bölümde bulduğu gollerle 2-0 yendi. Galibiyete rağmen performansı soru işareti yaratan Sam Adekugbe, taraftarlar tarafından eleştiri aldı.

Rıdvan Dilmen canlı yayında ayrılığı duyurdu! ''Sezon sonunda gönderirler''
Sam Adekugbe

Sam Adekugbe

KAN Kanada
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 86. dakikada Fredrik Midtsjö ve 90+8. dakikada Nicolo Zaniolo'nun penaltıdan kaydettiği gollerle mağlup etti. Alınan galibiyete rağmen sarı-kırmızılı taraftarların hedefinde Sam Adekugbe vardı.

MAÇ BOYUNCA KRİTİK HATALAR YAPTI

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası Hatayspor forması giyen Sam Adekugbe, Galatasaray'a kiralanmıştı. Geldiği günden beri iyi performans gösteremeyen Sam Adekugbe, Adana Demirspor maçında da kritik hatalar yaptı.

RIDVAN DİLMEN DUYURDU! "SEZON SONUNDA GİDER"

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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Sam Adekugbe ile ilgili canlı yayında flaş bir yorumda bulundu. Sam Adekugbe'nin performansını eleştiren Dilmen, sezon sonunda Galatasaray'ın Sam Adekugbe'yi kadroda tutmayacağını açıkladı.


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