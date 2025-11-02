SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Rıdvan Dilmen canlı yayında çağrıda bulunarak seslendi! "Çok acil bir şekilde..."

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından kameralar karşısına geçen Rıdvan Dilmen yorumlarda bulundu. Dilmen, İlkay Gündoğan'ın Galatasaray takımı üstündeki etkisinden bahsederek 'çok acil' diyerek çağrıda bulundu. | Galatasaray haberleri ...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çağrıda bulunarak seslendi! "Çok acil bir şekilde..."
Emre Şen
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray ile Trabzonspor'un 0-0 berabere kaldığı zorlu maç sonrası Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. | Galatasaray haberleri ...

"OULAI'NİN ÖNEMLİ BİR TRANSFER YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Rıdvan Dilmen canlı yayında çağrıda bulunarak seslendi! "Çok acil bir şekilde..." 1

Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai'yi öve öve bitiremeyen Rıdvan Dilmen, "Oulai'yi özellikle birkaç haftadır izliyorum, şöyle söyleyeyim; 3-4 sene sonra çok önemli takımlara transfer olabilecek bir potansiyel görüyorum. 19 yaşında bir oyuncu ve bu yaşta devamlılığı, oyun görüşü ve driplingi çok iyi. Oulai'nin önemli bir transfer yapabileceğini düşünüyorum.'' dedi.

''ÇOK ACİL BİR ŞEKİLDE..."

Rıdvan Dilmen canlı yayında çağrıda bulunarak seslendi! "Çok acil bir şekilde..." 2

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray üstündeki önemini belirten Rıdvan Dilmen, "Acaba Şampiyonlar Ligi ve ligin beraber yürümesi takımın mental ve fiziksel enerjisinde problem yaratacak mı? Çok acil bir şekilde, bu milli arada İlkay Gündoğan'ın sakatlıktan dönmesi lazım.'' ifadelerini kullanarak çağrıda bulundu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jamie Vardy İtalya'da defteri açtı! Cremonese formasıyla ilk golünü attı!Jamie Vardy İtalya'da defteri açtı! Cremonese formasıyla ilk golünü attı!
Nihat Kahveci'den Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası salvolar! Açtı ağzını, yumdu gözünü...Nihat Kahveci'den Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası salvolar! Açtı ağzını, yumdu gözünü...
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen İlkay Gündoğan galatasaray Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.