Rıdvan Dilmen canlı yayında çağrıda bulunarak seslendi! "Çok acil bir şekilde..."

Galatasaray ile Trabzonspor'un 0-0 berabere kaldığı zorlu maç sonrası Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OULAI'NİN ÖNEMLİ BİR TRANSFER YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai'yi öve öve bitiremeyen Rıdvan Dilmen, "Oulai'yi özellikle birkaç haftadır izliyorum, şöyle söyleyeyim; 3-4 sene sonra çok önemli takımlara transfer olabilecek bir potansiyel görüyorum. 19 yaşında bir oyuncu ve bu yaşta devamlılığı, oyun görüşü ve driplingi çok iyi. Oulai'nin önemli bir transfer yapabileceğini düşünüyorum.'' dedi.

''ÇOK ACİL BİR ŞEKİLDE..."

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray üstündeki önemini belirten Rıdvan Dilmen, "Acaba Şampiyonlar Ligi ve ligin beraber yürümesi takımın mental ve fiziksel enerjisinde problem yaratacak mı? Çok acil bir şekilde, bu milli arada İlkay Gündoğan'ın sakatlıktan dönmesi lazım.'' ifadelerini kullanarak çağrıda bulundu.